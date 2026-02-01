سعر الدولار يقلل مكاسبه وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : ميريت نادي
أسعار الدولار
قلل سعر الدولار من مكاسبه مقابل الجنيه وتراجع في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و17 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأحد 1-2-2026، مقارنة ببداية التعاملات الأولى اليوم التي شهدت ارتفاعا مفاجئا بنحو 40 قرشا وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشُا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.