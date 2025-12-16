توجيهات عاجلة من محافظ قنا بشأن حادث انقلاب ميكروباص في ترعة- صور

محافظ القليوبية يُطمئن المواطنين: المنازل في طوخ لم تتأثر بعد حادث سقوط



قنا- عبدالرحمن القرشي:

انتقل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، يرافقه اللواء محمد هاشم مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة.

وشهدت المنطقة انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، دون وجود أي مصابين.

وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والإسعاف وإدارة المرور والأجهزة الأمنية أثناء أعمال انتشال الجثامين، واطمأن على سرعة الاستجابة ورفع آثار الحادث، موجها بتقديم كل أوجه الدعم اللازم في موقع الواقعة.

ووجه المحافظ الشكر لقوات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف، والأجهزة الأمنية، على سرعة التعامل مع الحادث وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، بما ساهم في السيطرة على الموقف وإنهاء الأعمال في وقت قياسي.

كما وجه بسرعة نقل الجثامين إلى مستشفى قنا العام، وإنهاء الإجراءات القانونية والطبية في أقصر وقت ممكن، مع التأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل مع الحادث بأعلى درجات الكفاءة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع الحادث، إذ انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين المتوفين، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف جهات التحقيق، مع التأكد من عدم وجود مصابين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.