"بسبب الصفقة الجديدة".. جلسة مرتقبة للاعب الأهلي لحسم موقف الرحيل

كتب : مصراوي

12:28 م 01/02/2026

فريق الأهلي

عاد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك قبل مواجهة وادي دجلة المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في المباريات، بعدما تعافى بشكل كامل، ليكون تحت تصرف الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لمصدر مقرب، رغم الجاهزية، يشعر كريم فؤاد بصعوبة حصوله على فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي، في ظل تواجد محمد هاني، بالإضافة إلى انضمام أحمد عيد، ما زاد من حدة المنافسة في مركزه.

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد يفكر جديًا في الرحيل عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولو على سبيل الإعارة، بحثًا عن المشاركة بصفة منتظمة.

وأضاف المصدر أن اللاعب يعتزم طلب عقد جلسة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لشرح موقفه ورؤيته بشأن مستقبله، ومطالبته بنقل رغبته إلى الجهاز الفني وإدارة النادي.

وأختتم المصدر أن كريم فؤاد يمتلك عدة عروض محلية من أندية ترغب في ضمه خلال الميركاتو الجاري، إلا أن حسم الأمر يتوقف على موافقة النادي الأهلي.

