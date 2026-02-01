"الرعاية الصحية": إجراء 25 ألف عملية في 4 مستشفيات بالسويس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء 25 ألف عملية وتدخل جراحي بمحافظة السويس، من خلال 4 مستشفيات تابعة للهيئة، ووفق أعلى معايير الجودة العالمية وبمعدلات نجاح مرتفعة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة للرعاية الصحية، في بيان اليوم، أن التدخلات الطبية شملت إجراء 20 ألف عملية جراحية، من بينها نحو 30% جراحات متقدمة وذات مهارة عالية، إلى جانب 5 آلاف حالة قسطرة وتدخلات علاجية باستخدام المناظير، وذلك من خلال مجمع السويس الطبي، ومستشفى دار صحة المرأة والطفل، مستشفى الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، ومستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية.

وأكد السبكي أن هذا التنوع في نوعية التدخلات الجراحية يعكس قدرة مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الطبية الحديثة، كما يعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية الطبية، وقدرة المنشآت الصحية بمحافظة السويس على تقديم خدمات علاجية متقدمة.

ونوه رئيس الهيئة إلى أن منتفع التأمين الصحي الشامل لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط قيمة مساهمة رمزية، مهما بلغت التكلفة الفعلية للعملية الجراحية، والتي قد تتجاوز في بعض الحالات مليون جنيه، بما يرسخ مبادئ العدالة الصحية ويخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

وأضاف السبكي أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية لنجاح التدخلات الجراحية داخل المنشآت، حيث تضم فرقًا طبية مؤهلة من الاستشاريين والأخصائيين وهيئات التمريض، يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر وفق بروتوكولات علاجية محدثة وأحدث الممارسات الطبية العالمية، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الأداء الجراحي ورفع معدلات الأمان وسلامة المرضى.

