6 جثث.. القصة الكاملة لانقلاب ميكروباص داخل ترعة في قنا- صور وفيديو

كتب : مصراوي

03:58 ص 16/12/2025
    محافظ قنا يتفقد موقع الحادث
    انتشال جثتين ومصابين أربعة
    جانب من تفقد الحادث
    FB_IMG_1765838342699

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد طريق "قنا–الأقصر الزراعي" حادثًا مأساويًا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الكلابية أمام منحنى قرية الجبلاو، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، دون وجود أي مصابين.

بحسب شهود عيان، وقع الحادث نتيجة السرعة المفرطة في ساعات الظلام، داخل منحنى شديد الخطورة تكررت به الحوادث من قبل، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وسقوط الميكروباص داخل الترعة.

طالب عددا من أهالي قرية الجبلاو الواقع أمامها الحادث المنكوب بضرورة عودة إضاءة الطريق و وضع حواجز على حافة المنحنى الخطر على جوانب الترعة لمنع تكرار الحوادث.

انتقل المحافظ إلى موقع الحادث بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ والتعامل الفوري مع تداعيات الواقعة، يرافقه مدير أمن قنا ونائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة.

وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وإدارة المرور والأجهزة الأمنية أثناء أعمال انتشال الجثامين، واطمأن على سرعة الاستجابة ورفع آثار الحادث، موجّهًا بتقديم كل أوجه الدعم اللازم في موقع الواقعة.

ووجّه محافظ قنا الشكر لقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هاني الإتربي، وإدارة المرور بقيادة العميد محمد رضوان، وهيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد، على سرعة التعامل مع الحادث وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، بما أسهم في السيطرة على الموقف وإنهاء الأعمال في وقت قياسي.

وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: "ياسين خالد عبدالرازق ياسين، 23 عامًا، سائق، وأدهم يحيى أحمد محمود، 16 عامًا، مساعد السائق، مقيمان بمدينة العمال، وصباح محمد أحمد جاد الله، 49 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمدينة العمال، ونعمة محمد الأسمر، 31 عامًا، مقيمة بقرية الجبلاو، ورضوى عبدالباسط محمد إبراهيم، 11 عامًا، وحمزة محمد عبدالوهاب، عامان ونصف".

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية بقنا قنا محافظ قنا يتفقد موقع الحادث انقلاب ميكروباص في قنا حادث قنا اليوم انقلاب ميكروباص داخل ترعة في قنا

