19 أبريل.. أولى جلسات استئناف "شاكر محظور" على حكم حبسه سنتين

حددت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة جلسة 19 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات استئناف البلوجر "شاكر محظور" على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه ببث محتوى خادش.

واستأنف البلوجر "شاكر محظور" الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين بسبب بث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت البلوجر المعروف إعلاميًا باسم "شاكر محظور" بالحبس لمدة سنتين، في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وببث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة البلوجر محمد شاكر، المعروف بـ"شاكر محظور"، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال المتهم في البلاغات المقدمة ضده، التي اتهمته ببث محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

