"أنت اتهبلت؟".. حكاية خناقة فوق "دكة التلاوة" في عزاء بالقليوبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو التُقط من داخل أحد سرادقات العزاء، أظهر وقوع مشادة كلامية بين قارئ العزاء الشيخ محمد أبو ليلة وأحد الحاضرين، ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المتابعين.

وظهر القارئ خلال الفيديو وهو يطلب من مُقدّم العزاء عدم إذاعة الموقف قائلاً: "متذيعش لي خالص"، ليرد الآخر: "أنا هحاسبك على الزقة دي بس احترامًا لأصحاب المكان"، وهو ما قابله القارئ برد غاضب: "أنت اتهبلت ولا إيه؟"، وسط ذهول الحضور داخل السرادق.

وعلى خلفية الجدل المثار، بادر القارئ الشيخ محمد أبو ليلة بالرد عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حيث نشر عددًا من الصور التي جمعته بجلسة صلح وتراضٍ بينه وبين مُقدّم العزاء، مؤكدًا أن الواقعة قديمة ولا تعكس الوضع الحالي.

وكتب القارئ في منشوره:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، بخصوص الفيديو اللي كل الأحباب واخدينه لتكبير متابعينهم على الجروبات.. عيب.. سمعة الناس مش لعبة، وده كان مجرد سوء تفاهم بيني وبين أخي الصغير إسلام صابر، وتم التراضي من فترة كبيرة، وهذا موضوع قديم جدًا."

وأضاف أن إعادة نشر الفيديو في الوقت الحالي تهدف لإثارة الفتن وخلق مشكلات لا وجود لها، مشيرًا إلى أن بعض المغرضين أعادوا فتح الموضوع دون مبرر، رغم انتهاء الخلاف منذ فترة.

وكان المقطع المتداول قد حظي بتفاعل واسع، حيث انقسمت آراء المتابعين بين انتقادات حادة للمشهد، ودهشة من وقوع مشادة داخل سرادق عزاء، فيما جاءت بعض التعليقات ساخرة وحادة في آنٍ واحد.