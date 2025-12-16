ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية بقنا- فيديو وصور

محافظ القليوبية يُطمئن المواطنين: المنازل في طوخ لم تتأثر بعد حادث سقوط



قنا- عبدالرحمن القرشي:

حصل موقع "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو.

جاءت أسماء الضحايا كالآتي: "ياسين خالد عبدالرازق ياسين"، 23 عامًا، سائق، "أدهم يحيى أحمد محمود"، 16 عامًا، مساعد السائق، مقيمان بمدينة العمال، "صباح محمد أحمد جاد الله"، 49 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمدينة العمال، "نعمة محمد الأسمر"، 31 عامًا، مقيمة بقرية الجبلاو، "رضوى عبدالباسط محمد إبراهيم"، 11 عامًا، "حمزة محمد عبدالوهاب"، عامان ونصف.

انتقل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا، إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الإنقاذ وانتشال الضحايا، برفقة القيادات الأمنية والسكرتير العام لمحافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الجبلاو.

على الفور جرى الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية، إلى جانب سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 6 جثث من داخل المياه، إذ جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.