اليوم.. الحكم على المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة دولية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تصدر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، حكمها في قضية عامل خدمات بإحدى المدارس الدولية بمنطقة المندرة، المتهم بالاعتداء على خمسة أطفال، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قررت في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهم «س.خ.ر»، عامل خدمات بالمدرسة، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث جرى إحضار المتهم من محبسه وإيداعه قفص الاتهام، فيما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهم، بالإضافة إلى أقوال المجني عليهم.

وتعود أحداث القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، اتهموا فيها عامل الخدمات بالمدرسة بالاعتداء على أطفالهم داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل طبيعة عمله داخل المدرسة، وقام باستدراج الأطفال موهمًا إياهم باللهو، قبل أن يرتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهم الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، وذلك استنادًا إلى المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.