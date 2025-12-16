محافظ القليوبية يُطمئن المواطنين: المنازل في طوخ لم تتأثر بعد حادث سقوط



قنا- عبدالرحمن القرشي:

حالة من الحزن والصدمة خيمت على أهالي 6 ضحايا داخل، أثناء انتظارهم تسلّم جثامين ذويهم، عقب مصرعهم في حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية أمام منحنى قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الكلابية أمام منحنى قرية الجبلاو.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن مصرع جميع مستقلي السيارة.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت لمباشرة التحقيقات.

كما كُلّفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وبيان أسبابه.