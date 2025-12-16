هتك عرض طليقته أمام ابنته.. حكم قضائي ضد مسوق عقاري بالتجمع

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، مسوقًا عقاريًا بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته بهتك عرض طليقته أمام ابنته بمنطقة التجمع الخامس، فيما قضت ببراءته من تهمة خدش حياء ابنته.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحامية ندى العرايسي دفاع المتهم، والتي دفعت ببطلان شهادة طليقة المتهم، لتضارب أقوالها في أوراق التحقيقات وأمام المحكمة.

كما دفعت العرايسي ببطلان أقوال المجني عليها، لمخالفتها الدليل الفني، مشيرة إلى تقرير الطب الشرعي أثبت سلبية تحليل تعاطي المتهم للمشروبات الكحولية، وعدم ثبوت وجوده في حالة سُكر وقت الواقعة.

ومن جانبه، دفع المحامي عمرو خالد ببطلان شهادة الإثبات الثانية، وهي صديقة المجني عليها، لتضارب أقوالها، فضلًا عن خلو محضر التحريات من أي دليل يؤكد ارتكاب المتهم للواقعة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته، كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها -لم تبلغ الثامنة عشر- من عمرها بأن خلع ملابسه أمامها مظهراً عورته.