كولونيا- (د ب أ)

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين اليوم الثلاثاء بأن عملية توريد أنظمة تسليح جديدة لـ الجيش الألماني "تتسارع بوتيرة متزايدة".

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن لجنة الموازنة في البرلمان ستنظر غدا الأربعاء أيضًا في مقترحات لمشاريع تسليح بقيمة 50 مليار يورو.

وقال بيستوريوس:" حجم الأموال وسرعة إجراءات الشراء الحاليّة تثبت أن المشكلة لا تكمن في استقرار التخطيط بالنسبة لشركات الصناعات العسكرية" وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إطلاق 225 مشروعًا كبيرًا، بلغ حجمها الإجمالي أكثر من 138 مليار يورو، مشيرًا إلى أن العديد من أنظمة التسليح هذه بدأت تصل الآن إلى الوحدات العسكرية.

يشار إلى أنه يتحتم على وزارة الدفاع عرض أي مشروع شراء يتجاوز حجم الاستثمار فيه 25 مليون يورو على لجنة الموازنة للحصول على موافقتها. ومع ذلك، فإن المشاريع الحالية تجاوزت هذه الأرقام بكثير لتصل إلى مستويات قياسية.

ومن بين البنود المعروضة على النواب يوم الأربعاء، نفقات بقيمة 22 مليار يورو لمعدات الحماية الشخصية والملابس، ونحو 4 مليارات يورو لتوسيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3"، ونحو ملياري يورو لنظام الدفاع الجوي باتريوت، بالإضافة إلى نفقات بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو لشراء دفعة إضافية («الدفعة الثانية») من مركبات المشاة القتالية بوما.