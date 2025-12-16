إعلان

تحطم سور السكة وواجهات المنازل وقطع الكهرباء.. أضرار انقلاب حاويات قطار بضائع بطوخ- صور

كتب : مصراوي

02:49 ص 16/12/2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


كشفت المعاينة المبدئية لحادث سقوط عدد من الحاويات من قطار بضائع بمنطقة السفاينة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عن انهيار السور الحديدي المحيط بموقع الحادث بالكامل، وحدوث بعض التلفيات امتدت على طول الشارع المجاور.

أسفر الحادث عن تضرر واجهات عدد من المنازل، ووقوع كسور بالجدران والنوافذ، بالإضافة إلى قطع بعض الأسلاك الكهربائية، ما استدعى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كانت قرية السفاينة، قد شهدت انقلاب بضائع من على أحد قطارات البضائع، ما أدى إلى سقوط عدد من الكونترات المحملة عليه، وأسفر عن تلفيات ببعض المنازل المجاورة لمكان الواقعة، فيما جرى التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

انقلاب حاويات قطار بضائع بطوخ حادث قطاار اليوم رفع الكونتنرات المتساقطة من قطار طوخ قطار طوخ اليوم حادث تساقط حاويات من قطار بضائع حادث تساقط حاويات من قطار بضائع في طوخ

