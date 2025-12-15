حبس شقيقين بتهمة إطلاق النار على صاحب مزرعة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم الإثنين، بحبس شقيقين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على صاحب مزرعة وإطلاق أعيرة نارية عليه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، نتيجة خلافات على قطعة أرض ملك المجني عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ومواصلة متابعة حالة المصاب الصحية، وضبط المتهمين الهاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات الواقعة، والتي أسفرت عن إصابة صاحب المزرعة ونقله إلى مستشفى وادي النيل ودخوله العناية المركزة.

وتلقى ضباط المباحث إخطارًا بوصول المدعو "محمد ح م"، 42 سنة، مصابًا برش خرطوش في الوجه والصدر، مع اشتباه نزيف بالمخ. وكشفت التحريات أن وراء الواقعة كل من "محمود س إ"، 32 سنة، و"حمادة س إ" 29 سنة، مقيمان بمنطقة بهتيم، بعد خلافات سابقة حول قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 1000 متر بمنطقة شارع الشعراوي القديم.

وأوضح شقيق المجني عليه أن المتهمين اعتادوا منع شقيقه من دخول الأرض، ويوم الواقعة اعترضوه وتعدوا عليه بالسلاح الناري، ما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت قوات الأمن المتهمين، والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة حية، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 36366 لسنة 2025 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.