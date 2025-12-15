رغم قرب التقييمات.. أزمة كتب تواجه تلاميذ الخزندارية للغات في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سادت حالة من الغضب الشديد والاستياء بين أولياء أمور تلاميذ مدرسة مجمع جزيرة الخزندارية الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة طهطا التعليمية شمالي محافظة سوهاج، بسبب عدم استلام عددًا من الكتب المدرسية حتى الآن، رغم بدء التقييمات المبدئية واقتراب موعد التقييمات النهائية المقرر لها نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأكد أولياء الأمور أن استمرار العجز في الكتب يعكس عدم الاهتمام بالمدرسة، رغم كونها واحدة من مدارس اللغات المتميزة بالمحافظة، ما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية ومستوى تحصيل الطلاب، مطالبين اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج بالتدخل وحماية مستقبل أبنائهم من عدم اهتمام المسئولين.

وكشف مصدر مطلع -رفض ذكر اسمه- أن العجز شمل عددًا من المواد الدراسية، أبرزها مادة التربية الدينية الإسلامية، حيث لم يتم تسليم أي كتاب لـ80 تلميذًا بنسبة عجز 100%، كما أوضح أن مادة الماث للصف الأول الابتدائي لم يصل منها 73 كتابًا من أصل 130 كتابًا أي بنسبة عجز تقارب 59%، إضافة إلى مادة الديسكفري للصف نفسه، حيث لم تصل 53 نسخة بنسبة عجز تقدر بنحو 40%.

وأضاف المصدر لـ مصراوي، أن العجز امتد أيضًا إلى مادة الماث للصف الثاني الابتدائي، حيث لم تصل 62 نسخة من أصل 105 كتب بنسبة عجز تقارب 59%، كما فجر مفاجأة بتأكيده عدم وصول أي كتاب من مادة الماث للصف الخامس الابتدائي حتى الآن، بنسبة عجز 100%، مشيرًا إلى أن عدد تلاميذ الصف الخامس بالمدرسة يبلغ 21 تلميذًا فقط.

وأشار المصدر إلى أن مسئول المدرسة يتردد باستمرار على مخازن إدارة طهطا التعليمية إلا أن الرد المتكرر من مسئولي المخازن يفيد بعدم توافر الكتب، لافتًا إلى وجود عجز أيضًا في بعض مدارس اللغات الأخرى، من بينها مدرسة اللغات الرسمية بطهطا ومدرسة اللغات بشطورة، مضيفًا أن مدرسة اللغات بشطورة تعاني من عجز كبير في الكتب المدرسية أيضًا رغم قلة أعداد تلاميذ المدرسة.

وأوضح أن عدم استلام الكتب المدرسية ألقى بأعباء مالية إضافية على كاهل أولياء الأمور، الذين اضطروا إلى شراء كتب وملخصات خارجية لتعويض النقص، في ظل استمرار الأزمة، وسط عدم اهتمام من المسئولين.

من جهته قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن الشؤون المالية والإدارية بالمديرية أفادته بوصول جميع الكتب إلى المدارس، وعند سؤاله عن أرقام نسب العجز أوضح أن مدير عام التعليم العام بالمديرية هو المسئول المباشر عن مدارس اللغات ويتابعها بشكل يومي.

بدوره أعرب فاضل كامل النحاس مدير عام التعليم العام بسوهاج، عن اندهاشه من عدم استلام التلاميذ الكتب المدرسية حتى هذا التوقيت، متسائلًا عن سبب تأخر أولياء الأمور في التقدم بشكاوى رسمية بشأن المشكلة، مؤكدًا أنه سيتواصل بنفسه مع الشئون المالية والإدارية بالمديرية لبحث أسباب العجز والعمل على حلها.