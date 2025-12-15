أمطار غزيرة وإنذارات قديمة.. انهيار منزلين من الطوب اللبن في المنوفية (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، انطلاق التشغيل التجريبي لمستشفى طب وجراحة الفم والأسنان قريبًا، في خطوة تُعد نقلة نوعية في منظومة الخدمات الطبية بالمحافظة.

ويأتي ذلك من خلال إطلاق مبادرة "أجمل ابتسامة" التي تستهدف إجراء 100 عملية زراعة وتأهيل للفم للمواطنين، كمرحلة أولى ضمن برنامج متكامل لتحسين خدمات طب الأسنان الجامعي.

وشكر النعماني كل من ساهم في تحقيق هذا الصرح الطبي، مؤكدًا أن المستشفى مزود بأحدث التقنيات الطبية وأفضل الكوادر لضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمرضى والطلاب، بما يليق باسم جامعة سوهاج ومكانتها كمركز رائد في التعليم الطبي وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور إسلام عامر، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، أن المستشفى الجديد يضم كافة تخصصات طب الأسنان، ويحتوي على 6 أدوار تشمل بدروم وأرضي و4 أدوار متكررة، بها 32 عيادة، منها 8 عيادات مجمعة، و13 عيادة تشخيصية، و11 عيادة للعلاج بأجر، بسعة 259 كرسي أسنان. كما يضم 4 معامل لنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب، و15 معملًا للتخصصات المختلفة، ويعمل به نخبة متميزة من أطباء الأسنان.