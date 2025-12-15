

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجل مستشفى كفر الشيخ العام، وفاة تلميذة بالمرحلة الابتدائية متأثرة بإصابتها خلال تلقيها العلاج بالمستشفى قرابة الشهر، نتيجة تعرضها للضرب المبرح من والدها بمركز الرياض فى كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بوفاة الطفلة "ماجدة. م. ر. ا"، 13 عامًا، طالبة، وتقيم بمدينة الرياض، متأثرة بإصابتها التي لحقت بها خلال تلقيها العلاج بمستشفى كفر الشيخ العام.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن إقبال والد الطفلة المتوفاة بالتعدي على ابنته المجني عليها منذ حوالي 27 يومًا وتحديدًا يوم 18 نوفمبر 2025، بالضرب المبرح مستخدمًا عصا خشبية بغرض تأديبها ما أدى إلى سقوطها مغشيًا عليها نتيجة التعدي عليها من الأب.

تم نقل الطفلة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة أطباء المستشفى تبين إصابتها بكسور متعددة في الذراعين، والقدمين، واشتباه نزيف بالصدر، استدعى إيداعها بقسم العناية المركزة لتلقيها العلاج اللازم.

ألقي القبض على الأب، إذ تبين أنه يدعى "محمد. ر. ا"، 36 عامًا، عاطل، ومن ذوي المعلومات، ويقيم بمركز الرياض، وبمواجهته وقتذاك أثناء اتهامه بالتعدي على ابنته بالضرب المبرح محدثًا إصابتها المذكورة أقر بارتكابه الواقعة مبررًا ذلك بغرض تأديبها.

وبعد مرور حوالي شهرًا من إيداعها في قسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام توفيت خلال تلقيها العلاج متأثرة بإصابتها التي لحقت بها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.