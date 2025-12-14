الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إحالة أوراق شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وذلك لإدانته بقتل شخص داخل مسكنه بمدينة المنصورة، ونزع أعضائه التناسلية.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، أحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 12134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 3706 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار مصطفى عبد الباقي تركبا، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم رامي ص م ا، 43 عامًا، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية ويقيم بمنطقة تقسيم أبو الليل بدائرة أول المنصورة، إلى محكمة الجنايات المختصة، لارتكابه جريمة قتل المجني عليه أحمد فتحي حسانين الكناني عمدًا مع سبق الإصرار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان على خلاف مع المجني عليه بسبب معايرة الأخير له بعدم قدرته الجنسية، فاستعد لقتله وأعد سلاحًا أبيض (سكين)، وتوجه إلى المصعد الكهربائي بالعقار الذي يقطن فيه المجني عليه، وعندما ظفر به سدد له عدة طعنات في العنق حتى فارق الحياة، ثم قام بنحره ونزع أعضائه التناسلية.

وشهدت أمال محمد أبو مسلم، حارسة العقار، أمام النيابة العامة أنها رأت المتهم وهو يعتدي على المجني عليه بسكين داخل المصعد، فاستغاثت بالأهالي والشرطة الذين تمكنوا من ضبطه.

كما شهد شقيق المجني عليه بإبلاغه عن قيام المتهم بقتل شقيقه والتنكيل بجثمانه.

وأفاد المقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، أنه انتقل إلى مكان الحادث، ورأى تلوثات دموية غزيرة في المصعد وأمام الوحدة السكنية، واقتحم المسكن للسيطرة على المتهم وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

وأكدت التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة عمداً وبسلاح أبيض، مع سبق الإصرار، ونفذها بنية إزهاق روح المجني عليه، ثم أمعن في التنكيل بجثته بتر أعضائه التناسلية والفم.

اقرأ أيضًا:

فصل الرأس وقطع جزء حساس من جسده.. جريمة مروعة تهز المنصورة