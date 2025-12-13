بالصور- إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

شهد طريق أبشواي - قارون السياحي، قبل مدخل قرية كحك، وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد علاء توفيق، مأمور قسم شرطة مركز أبشواي، يفيد إصابة كل من: أحمد محمد كامل (16 عامًا)، يوسف صلاح طه (17 عامًا)، سيد مصطفى محمد حسين (57 عامًا)، إبراهيم محمد فتح الباب (48 عامًا)، ومصطفى محمد عبد الوهاب (25 عامًا)، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بدون أوراق ثبوتية.

جرى نقل المصابين عبر 6 سيارات إسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم.

وبحسب معاينة العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة لقائد التروسيكل، الذي حاول تفادي سيارة أخرى كانت قادمة من الاتجاه المعاكس متجهة إلى قرية تونس، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ربع النقل.

وأشارت المعاينة إلى أن التروسيكل كان يقوده شاب، ويرافقه صديقه، وقد تم إخطار نيابة أبشواي لتتولى التحقيق في الحادث.