النقل: تطوير شامل لأسطول نقل الركاب والبضائع

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة (شرق الدلتا للنقل والسياحة - أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة - الصعيد للنقل والسياحة EGBUS - شركة النيل لنقل البضائع) عن التعاقد مع عدد من الشركات المصرية المنتجة للمركبات من القطاعين الخاص والعام لتدبير احتياجات الشركات التابعة للشركة القابضة من الأتوبيسات والشاحنات لإحلال وتجديد أسطول النقل بها بما يساهم في توطين صناعة المركبات وتحسين كفاءة الحركة على الطرق بين المحافظات مع توفير وسائل انتقال حديثة وأمنة مناسبة لاحتياجات المواطنين لتقديم خدمة نقل حضارية ومتطورة.

وأضاف بيان الشركة، اليوم، أن الخطة التي يتم تنفيذها اشتملت على تدعيم أسطول النقل بشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة بعدد 529 أتوبيسًا وميني باص جديد، مزودة بأحدث المواصفات التي تضمن الراحة والأمان ومقاعد مريحة وأنظمة تكييف متطورة، وشاشات عرض جماعية وفردية ومنافذ شحن للأجهزة الذكية ، إضافة إلى إدخال أتوبيسات بدورين.

كما يتم رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة حاليًا بالشركات لتتوافق مع نفس المعايير، بما يضمن مستوى خدمة موحد في جميع الخطوط التي تعمل عليها شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة كما يلي:

- شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة: تتضمن الخطة تدبير 256 أتوبيسًا ومينى باصًا لشركة شرق الدلتا بإجمالي مبلغ 2.043 مليار جنيه تم توريد 129 أتوبيسًا منها ومن المخطط توريد 127 أتوبيسًا وميني باصًا خلال عام 2026 وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على 73 خطًا يتم تشغيلها للربط بين 45 محطة تابعة للشركة أهمها (الترجمان/ القللي/ المحطة الدولية بالعباسية/ دمياط/ بورسعيد/ السويس/ إسماعيلية/ المنصورة/ الزقازيق/ شرم الشيخ/ العريش)، ويتم متابعتها من خلال 13 فرعًا تابعة للشركة (سيناء/ القنال/ الزقازيق/ فاقوس/ بنها/ العاشر/ المنصورة/ ميت غمر/ دكرنس/ الإسماعيلية/ السويس/ بورسعيد/ دمياط).

- تتضمن الخطة تدبير 209 أتوبيسات ومينى باصات لشركة غرب الدلتا ووسط الدلتا للنقل والسياحة بإجمالي 1.609 مليار جنيه تم توريد 92 أتوبيسًا منها ومن المخطط توريد 117 أتوبيسًا وميني باصًا خلال عام 2026 وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على 60 خطًا يتم تشغيلها للربط بين 38 محطة تابعة للشركة أهمها (الترجمان/ ألماظة الجديدة/ التجنيد/ المطار/ التحرير (عبدالمنعم رياض)/ الإسكندرية/ شبين الكوم/ دمنهور/ المحلة/ طنطا/ مطروح/ الساحل الشمالي)، ويتم متابعتها من خلال 8 فروع تابعة للشركة (القاهرة/ الإسكندرية/ الرمل/ دمنهور/ كفر الشيخ/ الغربية/ المحلة/ المنوفية).

- تدبير 64 أتوبيسًا لشركة الصعيد للنقل والسياحة بإجمالي مبلغ 570.5 مليون جنيه تم توريد 37 أتوبيسًا منها ومن المخطط توريد 27 أتوبيسًا خلال عام 2026 وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على 64 خطًا يتم تشغيلها للربط بين 64 محطة تابعة للشركة أهمها (الترجمان/ المحطة الدولية بالعباسية/ المنيب/ المعصرة/ نادي السكة/ الفيوم/ بني سويف/ أسيوط/ سوهاج/ نجح حمادي/ الخارجة/ الداخلة/ الغردقة/ قنا/ سفاجا/ مرسى علم/ إسنا/ الأقصر/ أسوان)، ويتم متابعتها من خلال 15 فرعًا تابعة للشركة (حلوان/ الفيوم/ بني سويف/ مغاغا/ المنيا/ ملوي/ المنيا/ أسيوط/سوهاج/ نجع حمادي/ الوادي الجديد/ البحر الأحمر/ سفاجا/ قنا/ إسنا/ أسوان).

وأشار البيان، إلى أنه تماشيًا مع توجه الدولة نحو الرقمنة، تم إدخال نظام الحجز والتحصيل الإلكتروني، وتطوير تطبيقات لمتابعة التشغيل وإدارة الوثائق وتقارير الأداء، مع ربطها بنظم متابعة السائقين والمركبات، لضمان الشفافية وتحسين جودة الخدمة.

كما أنشأت الشركة القابضة غرفة سيطرة مركزية مزودة بأنظمة تتبع لحظية (GPS) لمراقبة حركة الأتوبيسات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير السلامة.

ويتم بالتزامن مع تطوير الأسطول، تطوير البنية التحتية ومراكز الصيانة من خلال تحديث المحطات الرئيسية والفرعية، وإنشاء ورش مركزية مجهزة، وأخرى فرعية متخصصة لصيانة المركبات، وقد تم البدء في تنفيذ مخطط لرفع كفاءة 228 أتوبيسًا والتعاقد مع لتوكيلات لتدبير قطع الغيار الأصلية لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة.

وتمنح الشركة القابضة، دورات تدريبية تنشيطية للسائقين التابعين لشركاتها من ضمن مبادرة "سائق واع.. لطريق آمن" والتي تم إطلاقها تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتدريب وتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل، في اطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان بقطاع النقل البري.

أما في قطاع نقل البضائع فقد حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد (شركة النيل لنقل البضائع) لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية، كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة بتكلفة استثمارية بمبلغ 1.442 مليار جنيه لتدبير: 150 رأس جرار، 153 نصف مقطورة متنوعة "50 سطح – 50 قلاب – 30 مبرد – 20 كونتينر – 3 كساحة" بما يتيح تلبية احتياجات العملاء المتعددة، إلى جانب رفع كفاءة 150 سيارة لدعم القدرة التشغيلية.

كما تم استحداث خدمة النقل المبرد ضمن نشاط شركة نقل البضائع من خلال إدخال سيارات مبردة لتنويع الخدمات المقدمة وإضافة طاقة تشغيلية نوعية ويساهم في نقل المنتجات الغذائية والأدوية من وإلى محافظات مصر المختلفة.

وأشار البيان إلى أن تطوير هذا القطاع ليس مجرد تحسين في وسائل المواصلات، بل استثمار استراتيجي في التنمية الشاملة، وجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 التي تضع النقل الحديث كأحد ركائز التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام.

