القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعامل خردة، مع تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، بعد إدانته بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازته جواهر مخدرة شديدة الخطورة شملت "الهيروين والأندارول كاربوكساميد والفينيثيل أمين" بقصد الاتجار، إضافة إلى حيازته سلاحًا أبيض "مطواة" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

أحالت النيابة العامة المتهم مختار ع م م، 31 عامًا، عامل خردة، في الجناية رقم 2064 لسنة 2025 قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 3027 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بعد أن تبين أنه في يوم 22/5/2025 أحرز جواهر مخدرة (الهيروين، الأندارول كاربوكساميد، الفينيثيل أمين) بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما أحرز سلاحًا أبيض (مطواة) بدون ترخيص، وفق ما جاء بالتحقيقات.