"كسرلها القفص الصدري".. محامي عروس المنوفية المقتولة يكشف تفاصيل جديدة

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد أحمد طلبة، محامي أسرة عروس المنوفية المتوفاة على يد زوجها، في تصريح خاص، أن النيابة العامة قررت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات، موجهًا الشكر للنيابة على الدور المهني الدقيق في التحقيقات منذ البداية.

وأوضح المحامي، أنه أثناء تواجده بمشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، اطلع على التقرير الطبي المبدئي، والذي كشف عن وجود كسر في عظمة القص بالقفص الصدري، ما يؤكد تعرض المجني عليها لاعتداء عنيف وضرب شديد قبل وفاتها، مشيرًا إلى أن هذه الإصابة لا يمكن أن تكون نتيجة سقوط أو سبب عرضي.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات تتسق مع ما توصلت إليه التحقيقات من وجود شبهة جنائية واضحة، وأن العنف الجسدي الذي تعرضت له المجني عليها وقع داخل منزل الزوجية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على المجني عليها، كريمة محمد (20 عامًا)، داخل منزل زوجها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وقد فارقت الحياة في ظروف غامضة. وعلى الفور جرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية وتقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت لضرب مبرح واعتداء عنيف، كما تبين أنها كانت حاملاً في جنين يبلغ عمره ثلاثة أشهر وقت وفاتها. وتم التحفظ على الزوج المتهم، الذي كان متواجدًا داخل المنزل عند وصول قوات الأمن.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الشهود، بينهم أفراد من أسرة الزوج والجيران، كما جرى فحص التقارير الطبية وشهادة الطبيب الذي قام بالكشف الأولي على الحالة داخل المنزل، والذي أكد وجود علامات غير طبيعية على الجثمان.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة الجنايات القضية خلال جلساتها المقبلة، وسط مطالبات أسرة المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على الزوج، بعد ظهور تفاصيل طبية وتحقيقية جديدة تؤكد تعرض الضحية لعنف جسدي جسيم أدى إلى وفاتها.