"مدبولي" يشهد الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

جاء ذلك في أعقاب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم السبت، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر بالقليوبية.

وأكد "مدبولي"، أن مشروعات مبادرة حياة كريمة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة بشكل كبير.

