"سقط بالكامل".. انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو بأسوان انهيار منزل مكون من دورين مبني من الطوب اللبن، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، بلاغًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بانهيار المنزل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الوحدة المحلية بمدينة كوم أمبو ورجال الشرطة إلى موقع الواقعة.

وتبين عدم وجود إصابات أو أي خسائر في الأرواح نتيجة الانهيار.

جرى تحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.