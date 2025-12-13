الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عامل خردة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل زميله بسبب خلاف على سيجارة إلكترونية "فيب".

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار أحمد محمد أحمد عثمان، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

- تفاصيل الواقعة

ترجع وقائع القضية رقم 14230 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بحدوث مشاجرة ومقتل شخص بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه "ر.ال.ر"، عامل خردة، كان قد ترك منزله منذ عام 2016 للعمل في جمع الخردة، واستدرجته فتاة على علاقة بالمتهم "إ.أ.إ"، عاطل، يوم الواقعة.

ووفقًا لأوراق القضية، وقعت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب رغبة المتهم في الاستيلاء على سيجارة إلكترونية بحوزة المجني عليه، وطعنه المتهم بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاته.

- القبض على المتهم

وعقب تكثيف تحريات ضباط البحث الجنائي وتفريغ كاميرات المراقبة، جرى القبض على المتهم، وتحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت الحكم المتقدم.