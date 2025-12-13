عند ظهور كلمة "أحمال".. خطوات تضمن سلامة عداد الكهرباء "أبو كارت"

كتب- محمد صلاح:

يتساءل كثير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، عن الإجراء الذي يجب اتخاذه عند ظهور كلمة "أحمال" على شاشة العداد مسبق الدفع.

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن ظهور هذه الكلمة يشير إلى زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصى قدرة للعداد، ويلزم العميل تخفيض الأحمال لضمان استمرار التيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة أن قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع تصل إلى 80 أمبيرًا؛ أي أنه يتحمل تركيب أربعة تكييفات بقدرة 1.5 حصان دون مشكلات. وفي حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد، يتم فصل التيار الكهربائي لمدة خمس دقائق كتنبيه، ثم يعود التيار تلقائيًّا، مع إلزام العميل بتخفيض الأحمال.

وأكدت الشركة أنه إذا استمرت الأحمال الزائدة، يتم فصل التيار وعودته ثلاث مرات، ثم يفصل نهائيًّا ولا يعود إلا من خلال شركة الكهرباء، ما يستلزم تغيير العداد إلى عداد ثلاثي الأوجه ذي قدرة أعلى بعد:

- تصفية مديونية العداد القديم.

- سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، والتي تحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. بالأرقام ننشر الأسعار الشهرية لكل منطقة

ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد