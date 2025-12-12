الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، على استمرار أعمال التطهير اليوم فى عزبة السحارة التابعة لقرية أبو عطوة بمحافظة الاسماعيلية تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أى مشاكل تتعلق بزيادة التصرفات خصوصا فى موسم الشتاء، ومؤكدا التعامل الفورى مع أى بلاغات تتعلق بأي تجمعات لمياه الصرف الصحى بمعرفة الفرق الفنية وتحت الإشراف المباشر لرؤساء القطاعات المختصين بالشركة .

وأوضح رئيس مياه القناة أن الفرق الفنية تستمر فى أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى طبقا لخطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها بنطاق محافظات القناة مناشدا المواطنين بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات بها ، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية وتجنبا لحدوث انسدادات الشبكات.

وشدد على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضى او محمول وكذا من خلال رقم الموبايل 01206666240 والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.