بالصور- محافظ أسيوط يزور الطفل "زياد" أثناء فحوصاته الطبية

أسيوط - محمود عجمي:

زار اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، العيادة المركزية للتأمين الصحي للاطمئنان على صحة الطفل زياد عبد الله، المعروف إعلاميًا باسم "أبو ضحكة جنان"، خلال إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية؛ تمهيدًا لبدء رحلته العلاجية.

تأتي الزيارة في إطار متابعة المحافظ المستمرة لحالة الطفل، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالأطفال وذوي الهمم، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم.

وكان المحافظ قد استجاب سابقًا لمناشدة الأسرة وتبنى حالة الطفل، حيث وجه بتوفير كرسي متحرك كهربائي لتسهيل تنقله، إلى جانب متابعة خطة العلاج الشاملة التي تشمل الفحوصات والتحاليل الطبية الدقيقة، والتنسيق مع مستشفى جامعة أسيوط لإجراء العملية الجراحية المطلوبة لاستعادة قدرة زياد على المشي الطبيعي.

وخلال الزيارة، تبادل المحافظ الحديث مع الطفل وشاركته الابتسامة والفرحة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم رعاية إنسانية متكاملة له. ورافق المحافظ خلال الجولة نفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد عثمان، مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن متابعة حالة زياد ستكون شخصية ومستمرة، مشددًا على تقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية له، ومتمنياً له الشفاء الكامل والعودة لممارسة حياته الطبيعية. وأوضح أن ما يُقدَّم للطفل يأتي استجابة إنسانية واجبة، مؤكداً التزام أجهزة المحافظة وكافة الجهات المعنية بتوفير الدعم الطبي والاجتماعي ومساندة الأسرة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في رعاية الأطفال وذوي الهمم.

وأضاف المحافظ أن زياد يتميز بروحه الطيبة وابتسامته المشرقة بين زملائه في الصف الثالث الابتدائي، وأن المحافظة ستواصل متابعة حالته حتى انتهاء مراحل العلاج كاملة، مع تذليل كافة العقبات أمام أسرته لضمان توفير كل ما يحتاجه من علاج ورعاية.

من جانبهم، أعربت أسرة الطفل عن سعادتهم باهتمام المحافظ وتوجيهاته، مشيرين إلى أن الإجراءات السابقة لإجراء العملية لم تكتمل منذ سنوات، وهو ما يعكس حرص الدولة على رعاية أبنائها من ذوي الهمم.

يُذكر أن الطفل زياد نال شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو له خلال حفل مدرسي بمركز ديروط، حيث ظهر وهو يضحك ويتفاعل بحماس مع زملائه رغم كونه كفيفًا، مما أبرز روحه المرحة وإيجابيته في مواجهة التحديات.

كما أعلن محافظ أسيوط عن توفير فرصة عمل لوالد الطفل وتلبية كافة احتياجات الأسرة لضمان استقرارهم ودعم رحلة علاج زياد بشكل كامل.