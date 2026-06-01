ترامب: اتفاقنا مع إيران سيكون جيدًا لـ أمريكا ولمن يقف إلى جانبنا

كتب- محمد فتحي:

08:22 ص 01/06/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، مؤكدا أنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن ومن معها.

وأضاف ترامب في تصريحات له اليوم، أن إيران ترغب حقا في التوصل إلى اتفاق، قائلا: "اتفاقنا مع إيران سيكون جيدا للولايات المتحدة ولمن يقف إلى جانبنا"، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم شبكة "سي ان ان" واتهمها بتشويه مضمون الاتفاق النووي الجاري التفاوض بشأنه مع إيران، مؤكدا أن جوهر الاتفاق ينص بشكل واضح على منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب، إن الشبكة الإخبارية زعمت أن الاتفاق لا يتناول مسألة الأسلحة النووية، رغم أن النص، بحسب تعبيره، يؤكد بوضوح أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".

أضاف أن وسائل إعلام وصفها بـ"الأخبار الكاذبة" تركز على قضايا جانبية وتتجاهل البند الأساسي في الاتفاق، معتبرا أن ذلك يعكس استمرار تراجع مصداقيتها ونسب مشاهدتها.

وأشار ترامب إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل جوهر التفاهم الجاري بحثه، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران حول عدد من الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي والأمن الإقليمي.

