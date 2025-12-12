مديرية الصحة ببني سويف تنظم قافلة طبية مجانية لسكان بني عفان (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، بهدف تعزيز مستوى الخدمة الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتم خلال القافلة الكشف الطبي على 320 مواطنًا في ثلاث تخصصات رئيسية هي: الباطنة، الأطفال، والنساء، مع صرف العلاج بالمجان. كما أجريت موجات فوق صوتية لـ 45 حالة، وتحويل 20 حالة لعيادات أخرى لمتابعة الفحوصات المتقدمة.

وشملت فعاليات القافلة أيضًا ندوات تثقيفية وصحية لـ 60 مواطنًا حول الأمراض المعدية، مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا، إلى جانب الأمراض غير المعدية مثل الضغط، السكري، السمنة، وأورام الصدر، إضافة إلى التثقيف حول تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية والمنزلية، والتغذية السليمة للحوامل والأطفال وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.