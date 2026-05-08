ينتهي اليوم الجمعة 8 مايو 2026 التشغيل المجاني لمونوريل شرق النيل والذي بدأ الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام.

انتهاء التشغيل المجاني للمونوريل

اليوم الجمعة هو آخر أيام التشغيل المجاني لمونوريل شرق النيل، على أن يبدأ اعتبارًا من غدٍ السبت التشغيل بالتذاكر المدفوعة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده المشروع منذ بدء تشغيله التجريبي لجمهور الركاب.

المرحلة الأولى من مونوريل شرق

أعلنت وزارة النقل، في وقت سابق، بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، لخدمة جمهور الركاب، وذلك في إطار تعزيز حركة تنقل المواطنين بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وتسهيل نقل العاملين بالوزارات والمؤسسات المختلفة.

وأوضحت الوزارة، أن التشغيل يبدأ يوميًا من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

محطات مونوريل شرق النيل

يشمل مسار المرحلة الأولى 16 محطة، هي: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، ومدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.