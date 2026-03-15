مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارتين بالمنوفية-صور

كتب : أحمد الباهي

10:50 ص 15/03/2026
    وقوع تصادم جديد بالمنوفية
    وصول سيارات إسعاف للمكان
    تجمع الأهالي عقب الحادث

شهد طريق مفارق التحرير بمدينة مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع عامل وإصابة خمسة آخرين، إثر تصادم أتوبيس بسيارتين على الطريق.

بلاغ رسمي بالحادث

تلقى علاء الجاحر إخطارًا من نضال المغربي يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مفارق التحرير، وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع شاب في الحادث

وكشفت المعاينة الأولية مصرع شاب يدعى "عمرو.ي.ب"، من منطقة التحرير التابعة لمركز بدر، ويعمل بأحد مصانع مدينة السادات.

نقل المصابين للمستشفى

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى حفظ جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين وصول ذويه.

بدء تحقيقات حول الواقعة

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

مصرع عامل المنوفية مدينة السادات حادث تصادم مفارق التحرير عمال المصانع

