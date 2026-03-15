رغم اضطراب المسطح المائي بخليج السويس والبحر الأحمر إلا أن حركة تداول البضائع ومعدلات الشحن والتفريغ لم تتأثر.

رست 10 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 17000 طن بضائع و1028 شاحنة و107 سيارات.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع و451 شاحنة و75 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع و577 شاحنة و32 سيارة.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة Pan LiLi. وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينتين Alcudia Express وأمل، فيما غادرته أربع سفن وهي PELAGOS Express، وPOSEIDON EXPRESS، وPan LiLi، والحرية.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن بضائع و349 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي أور، والحسين، ونيوعقبة، وآيلة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 2055 راكباً.