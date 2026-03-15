قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، إن نحو مليون شخص نزحوا من جنوب لبنان خلال الأسبوع الأول من القصف الإسرائيلي.

600 مركز إيواء للنازحين

وأضافت السيد، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر اليوم الأحد، أن الوزارة لديها خطط بالتعاون مع الأمم المتحدة لتلبية احتياجات النازحين، مشيرة إلى أن هناك 600 مركز إيواء يمكن زيادتها إلى ألف لاستيعاب المزيد من النازحين.

وأكدت الوزيرة اللبنانية، أن الدولة حاضرة بالتعاون مع الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية لتلبية احتياجات النازحين، لافتة إلى أن الدعم الأممي غير كافٍ خصوصا مع احتمالية استمرار الحرب لفترة أطول، وأن هناك حاجة لمزيد من الدعم المادي الأممي.

المبادرة الفرنسية لوقف الحرب على لبنان

وأضافت الوزيرة أن لبنان يرحب بكل المبادرات الساعية لوقف الحرب، مؤكدة أن المبادرة الفرنسية لم تتبلور حتى الآن.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، أن الحكومة تسعى لتوجيه النازحين نحو شمال لبنان لتخفيف الضغط عن بيروت وصيدا.