إعلان

ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس والسكر اليوم بالأسواق

كتب : ميريت نادي

01:20 م 15/03/2026

أسعار زيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-3-2026، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".
ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:



أسعار السلع الأساسية


كيلو الأرز المعبأ: 34.21 جنيه.
كيلو الفول المعبأ: 65.27 جنيه.
كيلو الدقيق المعبأ: 27.1 جنيه.
لتر زيت عباد الشمس: 96.82 جنيه، بزيادة 4.16 جنيه.
كيلو السكر المعبأ: 35.92 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.
كيلو المكرونة المعبأة: 28.61 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.
كيلو العدس المعبأ: 67.96 جنيه.
البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.01 جنيه.
لتر زيت الذرة: 112.9 جنيه.
كيلو اللحوم الطازجة: 418.88 جنيه.
كيلو الدواجن الطازجة: 119.82 جنيه.
كيلو الأرز السائب: 24 جنيهًا.
كيلو الفول السائب: 55.54 جنيه.
كيلو الجبن الأبيض: 117.96 جنيه.
كيلو الجبن الرومي: 279.71 جنيه.
كيلو اللبن السائب: 33 جنيهًا.
كيلو المسلي الصناعي: 111.48 جنيه.

أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار اللحوم

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم