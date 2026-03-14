ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها بالسوق السوداء، خلال حملة تموينية موسعة استهدفت أحياء المنتزه وشرق ووسط المحافظة.

ضبط 183 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

ورصدت الحملة تصرّف بعض المخابز في كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبط 183 جوال دقيق (زنة الجوال 50 كجم)، بإجمالي نحو 10 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين رسميًا.

إحصائيات مخالفات المخابز البلدية

وأسفرت الرقابة الميدانية عن تحرير 19 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محضرًا لعدم إعطاء المواطنين بون الصرف، 13 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين، 10 محاضر لعدم الالتزام بوضع لوحة التشغيل.

متابعة الخبز السياحي ومحطات الوقود

وعلى جانب آخر، شملت الجولة المرور على المخابز السياحية و"الفينو" للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة والإعلان عنها بوضوح.

كما تفقدت الحملة محطات تموين السيارات للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة للمواطنين.

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيان صحفي، استمرار الحملات الرقابية بشكل مستمرًا على مختلف الأنشطة التموينية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع الأساسية وحماية حقوق المستهلكين بالمحافظة.

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية لضبط منظومة العمل والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وشنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.