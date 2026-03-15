جراحة عاجلة بمستشفى العامرية تنقذ طفلة سقطت من ارتفاع 5 أمتار بالإسكندرية

كتب : محمد البدري

11:57 ص 15/03/2026

فريق جراحي

نجح فريق جراحي بمستشفى العامرية العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، إثر سقوطها من ارتفاع 5 أمتار، مما أدى لإصابتها بمضاعفات صحية خطيرة هددت حياتها.

تهتك شديد بالرئة وتدخل جراحي عاجل

استقبل طوارئ المستشفى الطفلة وهي تعاني من استرواح ونزيف بالصدر، مع تهتك شديد بالفص العلوي للرئة اليمنى وتهتك جزئي بالفص السفلي، تم إدخال المريضة لغرفة العمليات الجديدة، حيث أجرى الفريق الطبي إصلاحاً كاملاً لتهتك الفصوص الرئوية من خلال شق صدري محدوداً مع السيطرة التامة على النزيف، دون الحاجة لاستئصال أي جزء من الرئة.

بروتوكول تخدير متطور لسرعة التعافي

وشهدت الجراحة تطبيق بروتوكول التخدير بالتعافي المعزز (ERAS) لتقليل الشعور بالألم وتسريع وتيرة التعافي.
وأكدت إدارة المستشفى نجاح الجراحة بنسبة 100%، مشيرة إلى أن الطفلة تخضع حالياً للرعاية الطبية المركزة بقسم عناية الأطفال وهي في حالة مستقرة.

الفريق الطبي المشارك

أُجريت الجراحة بمشاركة فريق طبي متميز ضم كلاً من، الدكتور حاتم بشير، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور أحمد محمد العزازي، استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتورة رانيا محمد، استشاري التخدير، الدكتورة سمر محمد، رئيس قسم عناية الأطفال، بمعاونة كريستين كمال من فريق التمريض.

