أعلن نادي بورفؤاد الرياضي، اليوم الأحد، وفاة أحمد شهده، لاعب فريق كرة اليد بالنادي، وذلك بعد ساعات من فوز فريقه في إحدى مباريات الدوري الممتاز.

فوز قبل ساعات من الوفاة

وكان فريق كرة اليد بنادي بورفؤاد قد حقق فوزًا على فريق نادي مدينة نصر بنتيجة 28 / 19، في المباراة التي أقيمت بصالة مركز شباب بورفؤاد، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد – مرحلة المنافسة على الصعود – المجموعة الثالثة بالدور الـ16.

نعي رسمي من النادي

وتقدم مجلس إدارة نادي بورفؤاد وجميع العاملين والرياضيين وأسرة كرة اليد بالنادي بخالص التعازي في وفاة اللاعب، الذي وصفوه بأنه كان مثالًا للأخلاق والالتزام داخل الملعب وخارجه.

موعد الجنازة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال، ثم يُشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في حي الزهور بمحافظة بورسعيد.