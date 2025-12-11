ضوابط وعقوبات جديدة لتنظيم عربات "الحنطور" في أسوان

ترأس المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع نقابة وممثلي أصحاب وسائقي عربات الحنطور، بهدف إرساء منظومة انضباطية متكاملة لضمان الظهور المشرف أمام الأفواج السياحية وتعكس الصورة الحضارية لـ "عروس المشاتي".

أوضح نائب المحافظ أن الاجتماع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات السياحية وتنظيم حركة النقل البطيء.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على عدة ضوابط حاسمة، منها: التشديد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لآلية الوقوف أمام المراسي السياحية، ومنع أي تجاوزات أو وقوف عشوائي يخل بالمظهر العام، وإلزام السائقين بتركيب "البامبرز" الخاص بالأحصنة، وعدم إلقاء بقايا الأطعمة في الشوارع والميادين، للمساهمة في الحد من المظاهر السلبية، والاتفاق على إنهاء إجراءات وتجديد الرخص القديمة لجميع العربات والسائقين من خلال الوحدة المحلية وإدارة النقل البطيء.

أشار عمرو لاشين إلى أنه تم إقرار منظومة عقوبات تدريجية صارمة تطبق في حال مخالفة التعليمات، بهدف تحقيق الانضباط: المخالفة الأولى حجز العربة لمدة أسبوع وغرامة مالية 500 جنيه، وإذا تكررت المخالفة تحجز العربة لمدة شهر وغرامة مالية 1000 جنيه، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم مصادرة العربة نهائياً.