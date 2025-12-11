انتشال جثمان تلميذ غرق في نهر النيل بدشنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم، جثمان تلميذ يبلغ من العمر 9 سنوات بعدما غرق في نهر النيل عقب تغيبه منذ أمس، بقرية الشيخ علي شرق التابعة لمركز دشنا.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتغيب الطفل ع. س، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، قبل أن تكشف مراجعة كاميرات المراقبة تحركه باتجاه نهر النيل.

وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري منذ الساعات الأولى لصباح اليوم لتمشيط المنطقة.

وبقيادة العميد تامر سعيد، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، والمقدم علاء الديب، مسؤول الحماية المدنية بنجع حمادي، واصلت القوات عمليات البحث حتى تمكنت من العثور على جثمان الطفل وانتشاله من مياه النهر في محيط قرية الشيخ علي شرق بدشنا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.