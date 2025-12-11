إعلان

انتشال جثمان تلميذ غرق في نهر النيل بدشنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:49 م 11/12/2025

قوات الإنقاذ النهري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم، جثمان تلميذ يبلغ من العمر 9 سنوات بعدما غرق في نهر النيل عقب تغيبه منذ أمس، بقرية الشيخ علي شرق التابعة لمركز دشنا.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتغيب الطفل ع. س، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، قبل أن تكشف مراجعة كاميرات المراقبة تحركه باتجاه نهر النيل.

وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري منذ الساعات الأولى لصباح اليوم لتمشيط المنطقة.

وبقيادة العميد تامر سعيد، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، والمقدم علاء الديب، مسؤول الحماية المدنية بنجع حمادي، واصلت القوات عمليات البحث حتى تمكنت من العثور على جثمان الطفل وانتشاله من مياه النهر في محيط قرية الشيخ علي شرق بدشنا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدشنا نهر النيل قرية الشيخ علي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟