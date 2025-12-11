"طوفان جديد" من سوريا.. إسرائيل تتأهب لـ"سيناريو رعب" في الجولان

رغم مرور أكثر من عامين على عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، لا تزال هواجس إسرائيلية تبرز عن هجمات أخرى مشابهة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن التقديرات الأمنية الإسرائيلي تشير إلى أن جيش الاحتلال يتأهب لسيناريو "اقتحام مفاجئ" من الجبهة السورية، كما حدث في عملية طوفان الأقصى التي انطلقت من غزة عام 2023.

وتتركز التقديرات الأمنية، على جماعات مسلحة تنشط في مناطق الجنوب السوري بتمويل إيراني، مرجحة أنها قد تشكل تهديدا مباشرا خلال أي مواجهة محتملة مقبلة، وسط حديث عما وصفته الصحيفة بـ"سيناريو رعب" محتمل من الجولان.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن عملية الاقتحام المحتملة يمكن تنفيذها عبر نقطتين أو ثلاث نقاط في الجنوب السوري، بواسطة 40 سيارة تحمل مجموعات مسلحة لمهاجمة مواقع في الداخل الإسرائيلي.

وذكرت تقارير عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرجّح ان طهران تسعى إلى الإعداد لهجوم منسق من جنوب سوريا بواسطة هذه المجموعات المسلحة، ما اضطره إلى اتخاذ إجراءات استباقية تشمل الهجوم الذي نفّذه على منطقة بيت جن السورية في الأسابيع الماضية؛ لردع هجمات مخطط لها، وفق تعبيرها.

وكشف وسائل إعلام عبرية، أن الهجوم الإسرائيلي على قرية خان عنبة شرقي القنيطرة السورية، أمس الأول الثلاثاء، استهدف مواجهة "المسلحين وإشغالهم"، في ظل حالة تأهب متواصلة على طول الحدود مع سوريا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يكثف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مراقبته للتحركات في مناطق الجنوب السوري، تحسبا لأي تصعيد محتمل قد يمتد إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الجولان.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق واسعة في الجنوب السوري بما في ذلك جبل الشيخ، كما نفذ توغلات برية عديدة.

وتطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تتجاوز المناطقة التي ينص عليها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، بداية من دمشق وامتدادا إلى جبل الشيخ، وهو ما ترفضه الإدارة الانتقالية السورية.

