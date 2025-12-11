بعد وصولها لمستوى قياسي جديد.. خبراء يوضحون أسباب ارتفاع الفضة

سجلت أسعار الفضة في السوق العالمي اليوم ارتفاعات جديدة، حيث حققت مستوى قياسيًا جديدا مسجلة نحو 62.16 دولارًا للأوقية، متجاوزة حاجز 61 دولارًا الذي سجلته خلال تعاملات أمس.

وأرجع خبراء خلال حديثهم مع "مصراوي" ذلك الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تسعير السوق لخفض الفائدة قبل صدور قرار الفيدرالي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع الطلب على شراء الفضة.

قال كريم حمدان، تاجر وخبير المعادن الثمينة، إن أسباب ارتفاع أسعار الفضة ترجع إلى تسعير السوق لخفض الفائدة قبل صدور قرار الفيدرالي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين للاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

وأوضح حمدان أن الإقبال على شراء الفضة يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الوقت الحالي، سواء محليًا أو عالميًا خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، مما دفع كثيرين للاتجاه إلى الادخار في الفضة التي أصبح لها نظام بيع وشراء منظم مشابه للذهب.

وأضاف أن السوق مقبل على عجز في خام الفضة عالميًا، حيث أنه من المتوقع أن يستحوذ الإنتاج الصناعي خلال العام المقبل على نحو نصف الإنتاج العالمي مما يقلل المعروض ويزيد الأسعار.

وتوقع حمدان أن تتراوح أسعار أوقية الفضة في عام 2026 بين 75 و100 دولار.

وقال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن الطلب المتزايد من الصين والهند على الفضة لاستخدامها في العديد من الصناعات ساهم في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الإقبال العالمي على الفضة بغرض الاستثمار.

وتوقع ميشيل وصول سعر الأوقية في عام 2026 إلى 100 دولار.

