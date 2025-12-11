تعليم جنوب سيناء يكرم التلاميذ المتميزين في رياضة الجمباز

كرم عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، التلاميذ المتميزين في رياضة الجمباز ضمن خطة المديرية لتكريم الموهوبين رياضياً.

وأعرب وكيل الوزارة عن فخره بالإنجازات التي حققها التلاميذ، مؤكدًا أن الرياضة المدرسية تعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته البدنية والعقلية.

وأشاد بجهود المدربين ومسؤولي الأنشطة، ودور الأكاديمية في اكتشاف المواهب وصقلها، موضحًا أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة المديرية لدعم الرياضات الفردية وإتاحة الفرص للتلاميذ للتعبير عن قدراتهم في مختلف المسابقات.

وسلم وكيل الوزارة، شهادات التقدير للطلاب المتميزين في رياضة الجمباز ،مقدمًا لهم التهنئة ومتمنيًا لهم مزيدًا من النجاح في البطولات القادمة، وذلك بحضور وليد حعفر، الموجه العام للتربية الرياضية بالمديرية، والمهندس كريم الخطيب، مدير أكاديمية الجمباز، والكابتن محمد عبد الرحمن، المدير الفني، والكابتن مصطفي الشاذلي.

والتلاميذ المكرمون هم: ميرال محمود محمد، كنزي عمرو السيد، هبه محمد على، ساندي كريم إبراهيم، ريانه أحمد سلام، بتول السيد البدوي، سميره صالح السيد، لى لى حسام الدين محمد، ليليا احمد عصام - نيللي محمد الحسيني، سلمى السيد البدوي، هنا محمد على، ليلى رضا مصطفى، ليلى أحمد.