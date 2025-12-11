السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حضوريًا بمعاقبة "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لإدانته بطلب وتقاضي رشوة من أحد المقاولين، وذلك عقب إعادة إجراءات محاكمته حضوريًا بعد صدور حكم غيابي سابق ضده بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة، ومحمد سعيد عبد الحميد، وسكرتارية كريم الجنادي.

خلفية القضية

تعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى فترة تولي المتهم منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، قبل نقله لاحقًا إلى محافظة الإسكندرية وتوليه رئاسة حي شرق.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، اتُهم المتهم بطلب رشوة مالية قدرها 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية مستحقة عن أعمال منفذة لصالح الوحدة المحلية، وهو ما اعتبرته النيابة استغلالًا للوظيفة العامة في تحقيق منافع شخصية.

وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن المؤبد، بعد تغيبه عن حضور الجلسات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وفي وقت لاحق، تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجد المتهم، حيث جرى ضبطه من محل سكنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل ترحيله إلى محبسه لإعادة محاكمته حضوريًا بعد تقدمه بمعارضة استئنافية على الحكم الغيابي.

وفي أولى جلسات إعادة المحاكمة، مثل المتهم أمام الدائرة المختصة بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي قررت في جلسة سابقة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم، لتنتهي بإدانته ومعاقبته بالسجن المشدد والغرامة.