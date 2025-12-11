إعلان

نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل الوفود المشاركة في مهرجان الرياضات التراثية

كتب : محمد الباريسي

01:42 م 11/12/2025
    نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل وفودًا من خمس دول عربية وأجنبية (2)
    نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل وفودًا من خمس دول عربية وأجنبية (3)
    وفود دول عربية وأجنبية تصل الوادي الجديد للماشاركة في مهرجان الرياضات التراثية (3)
    وفود دول عربية وأجنبية تصل الوادي الجديد للماشاركة في مهرجان الرياضات التراثية (4)
    وفود دول عربية وأجنبية تصل الوادي الجديد للماشاركة في مهرجان الرياضات التراثية (1)
    وفود دول عربية وأجنبية تصل الوادي الجديد للماشاركة في مهرجان الرياضات التراثية (2)

استقبلت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، ، عددًا من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بمهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون، الذي تنظمه المحافظة اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الأحد ١٤ ديسمبر الحالي، يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

و أعربت نائب المحافظ عن بالغ امتنانها لهذه المشاركات التي تشمل وفود من دول المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والسودان والصين، والتي تؤكد عمق العلاقات التي تجمع مصر بالأشقاء العرب، وأهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب، كما استعرض الجهود المبذولة لإحياء الرياضات التراثية وما تمثله من جزء أصيل من التراث العربي المشترك.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفود عن سعادتهم بالمشاركة، مشيدين بحسن الاستقبال، ومؤكدين أهمية المهرجان في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز مقومات السياحة التراثية والثقافية.

الوادي الجديد مهرجان الرياضات التراثية حنان مجدي

