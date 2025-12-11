تصوير نادر نبيل

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز المرشحان مصطفى عبداللطيف محمود، ومصطفى خليل في دائرة إطسا بالفيوم.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم اجتماعا، ناقش خلاله النتيجة الرسمية لـ20 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى، وكذا البت في التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين على نتائج الحصر العددي لعدد الأصوات التي أدلى بها الناخبين في انتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز، بالإضافة لجولة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم.

ومن بين المخالفات التي أثرت على نتيجة الانتخابات في الدوائر (خروقات منذ بدء فترة الدعاية، مرورًا بالدعاية أمام اللجان والتصويت، وصولًا إلى إجراءات فرز اللجان الفرعية وحصر الأصوات، عدم تسليم المرشحين صورة من حصر نتائج الفرز، تفاوت في الحصر باللجان الفرعية والعامة، مما أثر على مشروعية عملية الاقتراع والفرز).

