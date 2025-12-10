المؤبد لبائع متجول هتك عرض ابنته فى البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، وعضوية المستشارين شريف رضا صلاح الدين، وأحمد كاظم زناتي، ومحمود إبراهيم العربي، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لبائع متجول، والسجن 15 عامًا لصديقه، لاتهامهما بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ابنة المتهم الأول، مستغلًا وجود الطفلة بصحبة والدها عقب انفصاله عن والدتها.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بتلقي بلاغ من والدة الطفلة، تتهم فيه طليقها وصديقه بالتعدى على ابنتها.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول، وهو والد الطفلة، بهتك عرضها داخل غرفتها، مستغلًا توليه رعايتها عقب الانفصال عن والدتها، ثم قام المتهم الثاني باصطحاب الطفلة إلى مكان مهجور خارج المنزل والتعدي عليها بالقوة.

وتمكن ضباط قسم شرطة دمنهور من ضبط المتهمين، وبعرضهما على الطفلة أقرت بتعرضها للتعدي الجنسي بالقوة في واقعتين منفصلتين.

كما أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية بمشاركة الطفلة، حيث أرشدت عن أماكن ارتكاب الوقائع، وأكد تقرير الطب الشرعي وجود علامات تشير إلى تكرار الإيلاج من الدبر، فيما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وفقًا لأقوال المجني عليها.