زيلينسكي: عقدنا محادثات مثمرة مع الأمريكيين حول وثيقة من 20 نقطة

كتب : محمود الطوخي

09:20 م 10/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن هناك مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين حول وثيقة ستوضح عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في أوكرانيا بعد الحرب.

وأشار زيلينسكي في بيان على قناته في تليجيرام، إلى أنه يجري العمل على 20 نقطة من وثيقة أساسية من شأنها وضع نهاية للحرب، موضحا أنه يتوقع تسليمها إلى الولايات المتحدة قريبا.

وأوضح زيلينسكي، أن اجتماع اليوم مع المسؤولين الأمريكيين هو الأول للمجموعة التي من المقرر أن تعمل على إعداد وثيقة بشأن إعادة الإعمار، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة الأمور الأساسية للتعافي والآليات المختلفة ورؤية إعادة الإعمار.

وأكد زيلينسكي، على أنه تم إعداد وجهة نظر أوكرانية بشأن النقاط الـ20 الأساسية لوثيقة إنهاء الحرب.

كانت تقارير إعلامية غربية، أفادت بأن الرئيس الأوكراني وحلفاءه الأوروبيين أعدوا خطة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، يوم أمس الثلاثاء.

