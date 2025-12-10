اعتداء على نجل شقيق مرشح بالجيزة وضبط المتورطين

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين العملية الانتخابية من ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، عقب تعديهما على نجل شقيق أحد المرشحين داخل قرية المنصورية فى ظل احتدام المنافسة الانتخابية.

وثبت أن المتهمين من أنصار مرشح منافس، إذ اعتديا على المجني عليه وأحدثا إصابته وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبطهما فى محيط الدائرة الانتخابية.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق فى الواقعة.

