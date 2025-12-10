مدبولي: مؤسسة فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤسسة فيتش رفعت للمرة الثانية خلال شهرين توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الشركات العالمية لا تُجامل في قراراتها الاستثمارية، وإن اتجاهها لزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية يعكس ثقة حقيقية في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويُعد مصدر فخر لكل المصريين.

وأوضح "مدبولي"، أن توسع الشركات الدولية في مصر يُعد مؤشرًا واضحًا على أن الدولة تسير على الطريق الاقتصادي الصحيح، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.